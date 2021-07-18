، شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تتواصل إجراءات استقبال أفواج ضيوف الرحمن

نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر، اليوم، مجموعة صور لجماليات من المسجد الحرام.

وتواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في هذه الأيام المباركة، استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، وقامت بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في أرجاء المسجد الحرام وساحاته كافة.