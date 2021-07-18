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شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - فيما تتواصل إجراءات استقبال أفواج ضيوف الرحمن

نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر، اليوم، مجموعة صور لجماليات من المسجد الحرام.

وتواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في هذه الأيام المباركة، استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، وقامت بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في أرجاء المسجد الحرام وساحاته كافة.

شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام

شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام

شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 12:57 PM

فيما تتواصل إجراءات استقبال أفواج ضيوف الرحمن

شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر، اليوم، مجموعة صور لجماليات من المسجد الحرام.

وتواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في هذه الأيام المباركة، استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، وقامت بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في أرجاء المسجد الحرام وساحاته كافة.

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، شاهد.. لقطات مبدعة من جماليات المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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