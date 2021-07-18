، روحانيات وإبداع في لوحات الحرم الإرشادية.. وفتح بابَي "المؤسّس" والعمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاشات تفاعلية تتيح الحصول على المتصفح الجغرافي للمسجد ومكان التواجد

انتهت الإدارة العامة للمشاريع وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من فتح بابَي الملك عبدالعزيز والعمرة، واستكمال تركيب اللوحات الرقمية والإرشادية التوجيهية للاستدلال المكاني وإدارة تفويج حشود الحجاج التي توجه ضيوف الرحمن للمسارات وكافة المواقع في البيت العتيق؛ بالتزامن مع اكتمال تجهيزاتها وخطتها لموسم حج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيمية.

وبيّن وكيل الرئيس العام لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أن الإدارة العامة للمشاريع عملت على تركيب وصيانة (443) لوحة إرشادية للتسهيل على قاصدي البيت العتيق لحرية التنقل ومعرفة الاتجاهات ومواقع الأبواب وتوجيههم إلى أماكن بداية الطواف والسعي؛ مما يسهل على ضيوف الرحمن حرية الحركة والتنقل وتفويج الحجاج للدخول والخروج من بيت الله الحرام، بآلية محددة ومنظمة.

وأضاف "القرشي"، أن الرئاسة راعت خلال تركيب اللوحات الكتابية والإرشادية، سهولة التصميم واختيار المواقع وارتفاع اللوحات عن مستوى الأرض؛ وذلك بالاستناد إلى الكثافة المكانية ودرجات الإضاءة، ومراعاة نوع الخط، مبيناً أن الإدارة عملت على تحديد الألوان بدقة متناهية بما يمنع التشوّه البصري للناظرين ويمنحها شكلاً جمالياً يعكس روحانية المكان والزمان.

وأبان أن الرئاسة قامت بوضع (168) لوحة إرشادية بمبنى المطاف لإرشاد الحجاج و(45) لوحة بمبنى التوسعة السعودية الجديدة الثالثة و(230) لوحة في كامل الساحات الغربية والشمالية والشرقية للمسجد الحرام، ولفت إلى أن عدد اللوحات الإرشادية الإلكترونية (9) شاشات رُوعي في تصميمها التسهيل على ذوي القدرات الخاصة بمختلف فئاتهم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد أنه وُضع في الحسبان تنويع اللغات المستخدمة، حرصاً من الرئاسة على التنوع الثقافي واللغوي لتسهيل وصول المعلومات للزائرين من مختلف الجنسيات؛ حيث تمّت الاستفادة من المترجمين العاملين في الرئاسة لمعرفة أنواع الخطوط غير العربية واستخدامها.

ولفت "القرشي"، إلى أن الرئاسة سخّرت التقنيات الرقمية من خلال الشاشات التفاعلية لتتيح للحجاج الحصول على المتصفح الجغرافي للمسجد الحرام، لمعرفة المواقع والمسارات وتحديد مكان التواجد باستخدام شبكة الإنترنت ورمز الاستجابة السريعة (QR)، وإضافة (6) لغات عالمية تخاطب الحجاج الناطقين بغير العربية.

وأوضح مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة وضعت خطتها التشغيلية بما يحقق سلامة وسلاسة حركة ضيوف الرحمن وفق كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية، وأشار إلى أن فتح باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز جاء وفق تخطيط محكم ودراسة مستفيضة وخبرات هندسية للتركيز على الرقابة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لها باع طويل وخبرات متأصلة في فن إدارة وتفويج الحجاج خلال موسمَي الحج والعمرة، وذلك بتكليف عديدٍ من الجهات الأمنية والرقابية والخدمية لتسهيل أداء مناسك الحج؛ إلى جانب عقد اللجان وحلقات العمل على مدار السنة للتأكد من جاهزية استقبال ضيوف الرحمن.