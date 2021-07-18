، فيديو موجة حارة.. شاهد ما حدث لشرطي مرور في درجة 55 مئوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحرك خطوات واضعًا يديه على وجهه ثم توقف كل شيء

احذروا موجات الحر الشديد وتأثيرها على الإنسان خاصة عند التعرض الطويل للشمس؛ فقد وثقت كاميرات المراقبة بأحد شوارع ولاية شينجيانغ في الصين، لحظة تعرض شرطي مرور لحالة إغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؛ وذلك حسب شبكة تلفزيون الصين.

وأوضحت اللقطات الشرطيَ واقفًا في المكان المخصص لتنظيم المرور دون مظلة لحمايته من حرارة الشمس، في أحد شوارع مدينة كيزهاو؛ حيث وصلت الحرارة إلى 55 درجة مئوية في ذلك الوقت.

ورجّح موقع "ذا بيبر" الإخباري الصيني، إصابة الشرطي بضربة شمس، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وظهر الشرطي من خلال المقطع وهو يتحرك خطوات إلى الأمام واضعًا يديه على وجهه، قبل أن يسقط على الأرض، وفور سقوط الشرطي الصيني، توقفت حركة السيارات، وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل السيارة التي سقط أمامها.