أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام في يوم التروية

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم يوم التروية.



ويتم استقبال الحجاج وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته.

ويتم تنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام.

وتم وضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج.