شكرا لقرائتكم خبر عن أفواج الحجيج .. من كل فج عميق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة توفر منظومة خدمات وإجراءات احترازية لسلامة الحجاج • تنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف لتحقيق التباعد الجسدي • خيام مشعر منى لخدمة وراحة الحجاج وفق أعلى معايير الأمن والسلامة تتواصل أفواج الحجيج إلى بيت الله الحرام، يوم التروية، حيث يتم استقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة. ويعد مشروع خيام مشعر منى المطورة أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الأمن والسلامة . وتقوم رئاسة الحرمين بتقديم عدد من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع ( نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، بالإضافة إلى توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج.