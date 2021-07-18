القائمة بأعمال سفارة أمريكا بالرياض تهنئ المسلمين بعيد الأضحى والحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية مارتينا سترونغ المسلمين في المملكة والعالم بمناسبة الحج وعيد الأضحى .

موسم الحج والسلام

وقالت سترونغ في بيان: “نيابة عن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية أود أن أعرب عن أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا لجميع المسلمين في المملكة الذين يحتفلون بحلول عيد الأضحى المبارك، وأود أن أتقدم بالتهنئة لجميع المشاركين في الحج هذا العام. نرجو أن تستجاب دعوات الحجاج من أجل أن يحل السلام”.

إجراءات وتدابير احترازية

وأضافت “كما نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومعالي وزير الدولة ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نظير ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات وتدابير احترازية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين في أداء مناسك الحج هذا العام. نحن نقدر بشدة الجهود الكبيرة والتخطيط الدقيق الذي تقوم به حكومة المملكة لضمان تحقيق حجٍ آمن لجميع الحجاج”.

وختمت سترونغ بقولها: “أود أن أعرب أنا وزملائي عن خالص امتناننا لشعب المملكة العربية السعودية لحسن ضيافتهم وصداقتهم وكرمهم خلال العيد وعلى مدى ثمانية عقود من الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة. . أتمنى لكم حجاً مبروراً وعيداً مباركاً!”.



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