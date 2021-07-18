الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام

متابعات الخليج 365 - واس

تشارك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في أعمال الحج لهذا العام 1442هـ، من خلال فريق عمل مختص في هذا الجانب.

متابعة واستقبال البلاغات

وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد اللحياني أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ، وإحالتها إلى فرع الهيئة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

دعوة لزيارة جناح الهيئة

ورحّب اللحياني بحجاج هذا العام، ووجّه لهم الدعوة لزيارة جناح الهيئة، والتعرف على جهودها وأبرز الأدوار التي تقدمها.

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