اخبار السعوديه

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام

وسط منظومة متكاملة من الخدمات

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

تطهير وتعقيم مستمر

وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي – نقطة الشبيكة – نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

توفير خدمة الترجمة بـ 10 لغات

كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365 أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365 أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365 أفواج الحجاج تتوافد إلى المسجد الحرام - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا