أمانة جازان: خطة شاملة للرقابة والمسالخ والنظافة لاستقبال عيد الأضحى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تنفيذ خطة شاملة للرقابة والمسالخ والنظافة والصيانة وأعمال التزيين.

وتشمل الاستعدادات الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية، والمطاعم، والمسالخ، وأماكن بيع المواشي، وتكثيف أعمال النظافة العامة، إلى جانب تجهيز وصيانة وتعقيم وتطهير الحدائق العامة والواجهات البحرية .

استقبال الأضاحي

وأكد أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي، من خلال زيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال أيام العيد، والعمل على استقبال الأضاحي قبل موعد الذبح بـ “24” ساعة، بالإضافة إلى وضع أرقام تسلسلية على الأضاحي ليتم ذبحها بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد.

وأوضح أن الأمانة جهزت 21 مسلخاً في جميع محافظات المنطقة، إلى جانب 81 من المطابخ المسموح لها بالذبح

شارك الخبر