تقاطع خطير لشارعين مزدوجين يهدد حياة الأهالي بحي الكدرة بالدرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - محافظة الدرب

ناشد عدد من سكان حي الكدرة وزوارها بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان الجهات المسؤولة عن الشوارع الرئيسية والممرات وعن السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية بخصوص تقاطع طريقين مزدوجة داخل الحي يشكل خطراً على أرواح أهالي الحي وزواره أثناء عبورهم مع هذا التقاطع لمنازلهم.

تقاطع شديد الخطورة

ويتقاطع طريق الحزام الجنوبي لحي الكدرة مع طريق مدخل الحي الشمالي الذي يربط طريق الحزام بالطريق الدولي المؤدي إلى أبها، ونظراً لوجود بنايات على جوانب زوايا التقاطع أسهمت في حجب رؤية قائدي المركبات لبعضهم من مسافات بعيدة أثناء عبورهم مع التقاطع الذي لا يوجد فيه أي لوحات إرشادية وتنبيهية.

تصنيف التقاطع بالنقطة السوداء

كما يعتبر هذا التقاطع من الأماكن الخطرة المصنف بالنقطة السوداء بالغة الخطورة لوجود عدة حوادث متكررة في هذا التقاطع سبق وأن أدت إلى وفيات.

وطالب السكان من الجهات المسؤولة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الموقف قبل تكرار وحدوث كوارث أخرى لا سمح الله.

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