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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو الخامس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلاً.
وأضاف: "متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي ومنطقتَي #الرياض #نجران، وشرقي كل من #مكة #الباحة #عسير إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و#عُمان".
وتابع عبر حسابه في "تويتر": "ذروة الحالة اليوم على جنوب ووسط وغرب منطقة #الرياض".
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 11:58 AM
هطولات متفرقة بمناطق في المملكة تمتد إلى أجزاءٍ من دولتَي اليمن وعُمان"تروية" تزحف في خامس أيامها.. "المسند": أمطار هنا والذروة حول الرياض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم سابقاً، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم هو الخامس من حالة #تروية المطرية، ومتوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلاً.
وأضاف: "متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي ومنطقتَي #الرياض #نجران، وشرقي كل من #مكة #الباحة #عسير إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و#عُمان".
وتابع عبر حسابه في "تويتر": "ذروة الحالة اليوم على جنوب ووسط وغرب منطقة #الرياض".
، "تروية" تزحف في خامس أيامها.. "المسند": أمطار هنا والذروة حول الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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