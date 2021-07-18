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يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.
ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.
وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.
ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 11:02 AM
تحذيرات من شدة العواصف الرعدية وخطر تشكُّل السيولبينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم
يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الأحد.
ويتوقع أن تشمل فرص الأمطار ليوم الأحد 5 مناطق، هي: المنطقة الشرقية ونجران والرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من جازان وعسير؛ نظراً لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب، بحيث تنشط السحب الرعدية مترافقة بتساقط الأمطار على أجزاءٍ من هذه المناطق.
وبحسب "طقس العرب" يجب متابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.
ويجب الحذر من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.
، بينها الرياض.. فرص الأمطار تشمل 5 مناطق اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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