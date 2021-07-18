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كشفت تقارير صحفية -قبل قليل- عن أن كبار المنتجين بـ "أوبك+" توصلوا إلى اتفاقٍ مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وفق رويترز.
ويسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك"، والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.
وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 10:53 AM
حتى ديسمبر المقبل وسط سعي لحل وسط في الخلاف الدائر حول إنتاج النفطأنباءٌ عن توصل كبار منتجي "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج
كشفت تقارير صحفية -قبل قليل- عن أن كبار المنتجين بـ "أوبك+" توصلوا إلى اتفاقٍ مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر، وفق رويترز.
ويسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك"، والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.
وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.
، أنباءٌ عن توصل كبار منتجي "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
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