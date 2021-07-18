شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر لقطات لكسوة الكعبة الجديدة قبل ساعات من استبدالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو، اليوم الأحد، آخر لقطات الكسوة الجديدة قبل ساعات من إلباسها الكعبة المشرفة، وذلك في مجمع الملك عبد العزيز.

وذكر تقرير تلفزيوني أنه سيتم استبدال الكسوة الحالية فجرا غدا الاثنين، حيث سيتم انتقال الكسوة الجديدة بواسطة شاحنة مخصصة لذلك لاستبدالها بالكسوة الحالية في تمام الساعة 11 مساء، وفقًا لقناة " الإخبارية".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها ستستبدل غدا الاثنين كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع.