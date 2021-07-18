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بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: أمنيتي أن يديم الله على وطني الأمن والاستقرار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن أمنيته، أن يديم الله على المملكة الأمن والاستقرار.

وقال "آل الشيخ " خلال لقائه مع قناة : ” أمنيتي أن يديم الله على وطني الأمن والاستقرار وأن يكون المواطن حريصًا على هذه النعمة التي في يده خشية من زوالها.

وأضاف : ” من أعظم الأماني أن أرى دائمًا خادم الحرمين بصحة وعافية والحقيقة الأمير محمد هبة الله لهذه البلاد أرجو ألا نذوق يومه”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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