شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: أمنيتي أن يديم الله على وطني الأمن والاستقرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن أمنيته، أن يديم الله على المملكة الأمن والاستقرار.

وقال "آل الشيخ " خلال لقائه مع قناة السعودية : ” أمنيتي أن يديم الله على وطني الأمن والاستقرار وأن يكون المواطن حريصًا على هذه النعمة التي في يده خشية من زوالها.

وأضاف : ” من أعظم الأماني أن أرى دائمًا خادم الحرمين بصحة وعافية والحقيقة الأمير محمد هبة الله لهذه البلاد أرجو ألا نذوق يومه”.