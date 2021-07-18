شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يرصد كيفية تجهيز الغرف في مشعر منى لاستقبال الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى،انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف مشعر منى بما يضمن سلامة الحاج.

وأضاف مدير إدارة أحد أبراج مشعر منى أنه يتم تقديم البرامج الثقافية والدعوية عن بُعد عبر شاشات ذكية لمنع تجمعات الحجاج.

وأظهر تقرير تلفزيوني بثته الإخبارية التجهيزات التي تقوم بها الجهات المعنية لغرف استقبال الحجاج في مشعر منى.

وأوضح التقرير أن الجهات المعنية زودت غرف الحجاج بجميع الأدوات اللازمة التي يمكن استعمالها بما فيها المعقمات، بالإضافة إلى إجراء تعقيم كامل للغرف من الداخل.

وأضاف أنه يمنع دخول الحاج إلى الغرف قبل إبراز البطاقة الذكية؛ لضمان عدم وجود أي مُخالفات وتأدية المناسك في أجواء صحية آمنة.