شكرا لمتابعة خبر عن مفتي المملكة: على الحجاج استثمار أوقاتهم بالإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

ثمن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا

وحضّ سماحته، الحجاج على استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، كما حثهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالالتزام بالضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا بإذن الله في مأمن من أي عارض صحي لا قدر الله.

ودعا مفتي عام المملكة، الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبلّ من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.