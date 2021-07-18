طقس الأحد.. أمطار رعدية وزخات بَرَد على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الفرصة تكون مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج.

وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.