15 لغة عالمية حية للتوعية بالعقيدة الصحيحة في موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - تقدِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدماتها في موسم الحج وفق مهامها واختصاصاتها في التوعية بالعقيدة الصحيحة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات من خلال التوعية التفاعلية، عبر أجهزة بث رقمية (wi-fi)(مبرور ) لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجانًا بخمس عشرة لغة عالمية حية، بالإضافة إلى التوعية الرقمية.

وقامت في موسم حج هذا العام بزيادة أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي ذلك لتوظيف التقنية لزيادة التغطية المكانية للمراكز الميدانية التوعوية لإتاحة المحتوى والمنتجات التوعوية بالعقيدة الصحيحة؛ لتحقيق الاستدامة وجودة وكفاءة الإنفاق من خلال مؤشر الخدمة الرقمية السريع (QR code) على مليون كرت تعريفي وبوستر .