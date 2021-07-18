بالصور.. استقبال طلائع الحجاج وسط إجراءات احترازية مكثفة يوم التروية

الرياض - محمد عبدالله - تواصل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، استقبال المزيد من طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم وسط إجراءات احترازية مكثفة في يوم التروية خلال موسم حج 1442 هـ.

وقالت شؤون الحرمين عبر حسابها على موقع «تويتر»: « وسط إجراءات احترازية مكثفة في يوم التروية؛ الرئاسة تستقبل المزيد من طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم».

وأكّدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، تذليل كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة خلال موسم حج هذا العام.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

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