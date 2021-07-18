فضل صيام يوم عرفة.. عمل صالح يكفر ذنوب سنتين

الرياض - محمد عبدالله - بينما يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف بعرفات، غدًا الإثنين، في التاسع من ذي الحجة، قال الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، إن صيام يوم عرفة له ميزة خاصة.

وأضاف الدكتور عبدالسلام السليمان خلال برنامج مجالس عشر ذي الحجة المذاع على قناة «السعودية» عن فضل صيام يوم عرفة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

وأشارت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقعها الإلكتروني إلى أن صيام يوم عرفة له فضل عظيم، وخير كثير من الله تعالى، والفضائل لا تدرك بنظر، ولا مدخل فيها لقياس، فإن الله تعالى منعم متفضل، له أن يتفضل بما شاء، على من يشاء، فيما يشاء من الأعمال.

وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وذلك لما جاء عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية".

وأكدت الإفتاء أن صيام يوم عرفة مستقل، ولا يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر.

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