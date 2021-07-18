الحصيني: رياح مغبرة على 6 مناطق خلال الـ «24» ساعة الـقادمة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، ظهور غيوم بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة وهبوب رياح على أجزاء من 6 مناطق، خلال الـ «24» ساعة القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه من المتوقع خلال الـ «24» ساعة القادمة، بدءًا من اليوم الأحد، حتى صباح الإثنين، ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة.

وأضاف، أنه يتوقع هبوب رياح مغبرة على أجزاء من مناطق بالمملكة تشمل: «الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران»، ودول الإمارات وقطر والبحرين وعمان واليمن وجنوب مكة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الفرصة تكون مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.