بالصور.. «رئاسة الحرمين» تؤكد تذليل كافة خدماتها للحجاج لأداء مناسكهم

الرياض - محمد عبدالله - أكّدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، تذليل كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة خلال موسم حج 1442 هـ.

وأضافت شؤون الحرمين عبر حسابها على موقع «تويتر» أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية لحج هذا العام.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميُّز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

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