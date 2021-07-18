مركز الأرصاد: طقس صحو على مكة والمدينة وجدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، خلال الساعات القادمة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنَّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك.

وأضاف أنّ درجة الحرارة في المدينة المنورة وصلت إلى 34، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة مئوية.

كان المركز، توقَّع في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وتابع، أن الفرصة تكون مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.