بالصور.. تقديم ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميًا بالمسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - تقدم وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميا على زوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة.

وأوضحت إدارة السقا أنها توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار أكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة من خلال٣٥٠ موظفا قائما على الخدمة.

وأشارت إلى أنه يتم يوميًا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.

ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

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