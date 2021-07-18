فحص 1914 حافلة تنقل الحجاج إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل بفحص 1914 حافلة تُقل حجاج بيت الله الحرام باتجاه المنطقة المركزية والمسجد الحرام، في المراكز المحددة لدخول مدينة مكة المكرمة للتأكد من مدى جاهزية الجوانب النظامية والفنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية على هذه الحافلات؛ لضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.

كما رُصدت 395 مخالفة في نشاط النقل بالحافلات، وتنوعت هذه المخالفات طبقًا لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفـــنيّــــــة للحافلة ونظافتها أو عدم توافر وسائل السلامة واحتياجات الراحة الأساسية للحجاج.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توافرها لهم حتى نهاية الموسم؛ حيث توجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة و المسؤولة عن أعمال الرقابة على نشاط النقل بالحافلات في أربعة مراكز لتجمع الحجاج المحددة من الجهات المعنية، وهي مركز تجمع الحجاج في مواقف الزايدي، ومركز النورية، ومركز الشرائع ومركز الكُر.