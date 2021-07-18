شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المشاعر المقدسة صحوًا .. وحرارة مكة 34 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 35.