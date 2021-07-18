تصادم عدة مركبات بسبب الأمطار على الدائري الشرقي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات بسبب الأمطار الغزيرة، على طريق الدائري الشرقي بالرياض وبالتحديد عند مخرج 16، أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة وقوع التصادم بين عدد من المركبات بسبب الانزلاق جراء هطول الأمطار، بحسب حساب “داش كام السعودية”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



شارك الخبر