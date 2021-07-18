- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تقديم 100 ألف عبوة ماء زمزم و2000 عبوة تمر يومياً بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تقديم 100 ألف عبوة ماء زمزم و2000 عبوة تمر يومياً بالمسجد النبوي
توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار
متابعات الخليج 365 - واس
تقدم وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا أكثر من ١٠٠ ألف عبوة ماء زمزم يوميا على زوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار و أكثر من ٩٠٠٠ لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة من خلال٣٥٠ موظف قائم على الخدمة.
إهداء التمر
كما يتم يوميا توزيع ٢٠٠٠ عبوة إهداء (تمر) توزع في صلاة الظهر والعصر والمغرب.
ويأتي ذلك لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار