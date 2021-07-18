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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

عيار 21 يسجل 191.16 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار عند الأسعار التي حققتها أمس السبت في المملكة العربية السعودية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.46 ريال (58.26) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.26 ريال (53.40) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل عيار 21 إلى مبلغ 191.16 ريال (50.98) دولار، بينما عيار 18 سجل 163.85 ريال، (43.69) دولار.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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