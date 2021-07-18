الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار عند الأسعار التي حققتها أمس السبت في المملكة العربية السعودية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.46 ريال (58.26) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.26 ريال (53.40) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل عيار 21 إلى مبلغ 191.16 ريال (50.98) دولار، بينما عيار 18 سجل 163.85 ريال، (43.69) دولار.

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