المطلق: منصة إحسان آمنة وموثوقة لاستخراج الهدي والأضاحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

ثمن معالي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الشرعية في المنصة الوطنية للعمل الخيري الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، دور منصة ” إحسان ” في تسهيل التوكيل في أداء نسك الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة والصدقة وإيصالها لمستحقيها، مؤكداً أنها وسيطٌ مجتهد بين أهل الإحسان المنفقين وبين الجمعيات.

تمكين القطاع الخيري

وأوضح معاليه في حديثه عن برنامج الأضاحي الذي أطلقته منصة “إحسان” تزامنًا مع العشر الفضيلة من شهر ذي الحجة، أن المنصة تمكّن القطاع الخيري رقميًا، وقال “نحن الآن في عصر التقنية الذي لن يحتاج فيه المسلم إلى الخروج مطلع الصباح ليختار أضحيته، حيث أن دور منصة إحسان يحقق متطلبات الهدي والأضاحي والكفارات والعقائق والصدقات، وتعمل عليه جهات متخصصة وأيادٍ أمينة، وستصل هذه الصدقات إلى أهلها المستحقين”.

آلية عمل برنامج الأضاحي

وأشار الشيخ المطلق إلى أن آلية عمل برنامج الأضاحي الذي أطلقته منصة “إحسان” تتيح للمضحين والحجاج توكيل المنصة في أداء نسك الأضحية عبر خطوات بسيطة وسريعة وذات موثوقية وتقنية عالية، وذلك بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وأعرب معاليه عن تطلّعه لاستمرارية التقدم والتطوّر التقني الملحوظ الذي وظّفته منصة إحسان لخدمة المحتاجين، مشيرًا إلى أن المنصة حققت نقلة فاعلة في تعاونها مع الجهات الموثوقة إلى مستوى يفرح به الجميع، وتطمئن إليه النفوس، ويرتاح معه أهل الإحسان الباذلون.



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