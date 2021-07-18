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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين، أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعضها ممطر بأمطارٍ رعدية من خفيفةٍ لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران والإمارات وقطر والبحرين وعُمان واليمن وجنوب مكة".
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:11 AM
من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ بالمملكة ودول كالإمارات وقطر وعُمان واليمنغيوم ماطرة ورياح مغبرة بهذه المناطق.. "طقس 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين، أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعضها ممطر بأمطارٍ رعدية من خفيفةٍ لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران والإمارات وقطر والبحرين وعُمان واليمن وجنوب مكة".
، غيوم ماطرة ورياح مغبرة بهذه المناطق.. "طقس 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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