- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عددٍ من سجّادات الصلاة لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام.
ويأتي توزيع سجادة الصلاة لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.
يُذكر أن هذا العام هو الموسم التاسع لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:05 AM
"شؤون الحرمين": انطلاقاً من مسؤوليتنا وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازيةتجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"
ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عددٍ من سجّادات الصلاة لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام.
ويأتي توزيع سجادة الصلاة لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.
يُذكر أن هذا العام هو الموسم التاسع لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.
، تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.