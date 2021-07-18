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تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"

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محمد بن مسعود - الدمام - "شؤون الحرمين": انطلاقاً من مسؤوليتنا وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عددٍ من سجّادات الصلاة لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام.

ويأتي توزيع سجادة الصلاة لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يُذكر أن هذا العام هو الموسم التاسع لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:05 AM

"شؤون الحرمين": انطلاقاً من مسؤوليتنا وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية

تجهيز سجاد الصلاة لضيوف الرحمن ضمن "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها التاسع، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عددٍ من سجّادات الصلاة لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام.

ويأتي توزيع سجادة الصلاة لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يُذكر أن هذا العام هو الموسم التاسع لحملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" التي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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