شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفود حجاج بيت الله الحرام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، لأداء طواف القدوم ، حيث جهزت الرئاسة مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها لتنظيم حركة أفواج الحجيج وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

كما تقدم الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، حيث تقوم الرئاسة بتعقيم وتطهير صحن المطاف على مدار الساعة، بالإضافة إلى غسل المطاف قبل وبعد طواف الأفواج في مدة زمنية تقدر بـ (10) دقائق، كما وضعت الرئاسة كاميرات حرارية عن مداخل المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم عند دخول إليه، مع توزيع عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد دون تدخل بشري عن طريق الروبوت وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما جهزت الرئاسة منسوبيها لتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج، خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، وتخصيص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم، مع تهيئة مواقع للحجاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف عند الحاجة لذلك، ولضمان تكامل خطتها وفرت الرئاسة خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتأتي كل هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.