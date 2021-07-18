شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج عبر مراكز الاستقبال والترحيب بـ «النوارية، الزايدي، الشرائع، الهدا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مراكز الاستقبال والترحيب بمكة المكرمة صباح اليوم الأحد أول أفواج الحجاج وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية ، عبر المراكز « النوارية، الزايدي، الشرائع، الهدا» وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

فيما سيتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات.