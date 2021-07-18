مفتي المملكة يوجه رسائل للحجاج: استثمروا أوقاتكم بالدعاء والعبادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رسائل إلى الحجاج حثهم فيها على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة فيما يتعلق بفيروس “كورونا” لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم.

الدعاء والعبادة

ودعا آل الشيخ، الحجاج إلى استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

تأمين سلامة الحجاج

وشدد على أن جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة.

ونوه مفتي عام المملكة، إلى أن الحج فرصة سانحة لباغي الخير، ولمَن يريد مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان، مثمناً ما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



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