إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية.

لحوم مجهولة المصدر

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و 3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأضاف الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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