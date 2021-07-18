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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:46 AM
طبقاً لتنبيه المركز الوطني للأرصادأمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة عسير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
، أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد على منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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