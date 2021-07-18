محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يشمل رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:45 AM تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يشمل رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة ،

المصدر : الخليج 365

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