محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266. 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:40 AM كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجّلت 868 وفاة و34339 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حالياً 19 مليوناً و342448، بينما وصل عدد الوفيات إلى 541266. الكلمات المفتاحية ، كورونا في البرازيل.. 868 وفاة جديدة و34339 إصابة إضافية ،

المصدر : الخليج 365

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