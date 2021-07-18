محمد بن مسعود - الدمام - من 4 جنسيات بنجلاديشية ومصرية وهندية وباكستانية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ فقد تَمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة. 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:37 AM من 4 جنسيات بنجلاديشية ومصرية وهندية وباكستانية الرياض.. إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية الرياض.. إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ فقد تَمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية ،

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