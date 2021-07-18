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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا ووادي الفرع، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:33 AM
تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤيةتنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا ووادي الفرع
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا ووادي الفرع، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا ووادي الفرع ،
المصدر : الخليج 365
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