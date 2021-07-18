شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 100 متطوعًا بالهلال الأحمر من خارج مكة يقدمون الخدمات الصحية للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قدِم حوالي ‏100 متطوع ومتطوعة في الهلال الأحمر من خارج مكة المكرمة لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في المسجد الحرام.

وأكد الهلال الأحمر، أن الهدف هو تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام، كما يتم تواجد أفراده بالمسجد الحرام على فترتين صباحية ومسائية، وجميع المتطوعين المشاركين من تخصصات صحية: طب بشري وخدمات طبية طارئة وتمريض وعلاج تنفسي، بحسب "العربية" .

وكانت هيئة الهلال الأحمر، قد نفذت أكثر من 150 دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية، شارك فيها قرابة 7800 متدربًا من منسوبي الهلال الأحمر والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في موسم الحج لعام 1442 هـ.