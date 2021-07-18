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تركي القبلان: دبلوماسية "حب الخشوم" نتيجتها طرف يتسامح وطرف يتثعلب

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رأى المحلل السياسي تركي القبلان، أن "حب الخشوم"،والقبول بترحيل الحلول، قد تكون نتيجتها تسامح أحد الأطراف، و"تثعلب" الطرف الآخر.

وقال تركي القبلان: "دبلوماسية حب الخشوم نتيجتها طرف يتسامح وطرف يتثعلب"، ليرد الإعلامي خالد آل هميل عليه بقوله: "التسامح مطلوب مع من يستحق التسامح على أن يتوقف الثعلب عن اللعب مع الأسود".

ورد القبلان مضيفا لتعليق آل هميل: "ويتوقف عن الاستذكاء"، مشيرًا إلى أن سياسة " دق الخشوم" أحيانا مطلوبة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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