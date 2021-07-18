شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار وغيوم على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد، لصباح الاثنين، ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة.

كما توقع الحصيني رياح مثيرة للأتربة، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان ونجران، وجنوب مكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان وعسير، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.