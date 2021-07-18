شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى سابق: التحاسد من أهم معوقات الإنجاز في العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رأى عضو مجلس الشورى السابق عبدالله السعدون، أن التعاون بين زملاء العمل، من أهم عوامل النجاح.

وقال السعدون: "من خبرتي الطويلة في العمل قرابة 50 سنة، وجدت أن العلاقات الجيدة مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين ليست أحد أسباب النجاح، بل هي النجاح كله".

وأضاف: "من أراد النجاح عليه أن يكون حليماً متسامحاً ومتعاونا، العداوات والتحاسد وعدم التعاون من أهم معوقات الإنجاز والاستمتاع بالعمل".

واستشهد السعدون بقول الدكتور الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في العلوم، حيث قال: "قبل أن أحصل على جائزة نوبل كان يساعدني على مشروعي 200 شخص، وبعد الجائزة أصبحوا 300".

وأضاف السعدون: "مشكلتنا الكبيرة أننا نحارب الناجحين وكأنهم أعداء سلبوا النجاح منّا، التعاون سمة أفراد الأمم الناجحة".