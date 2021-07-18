شكرا لمتابعة خبر عن الطيار عبدالله الغامدي: تعليقي على الصورة لم يكن للسخرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

نشرت صحيفة "صدى" الالكترونية خبرًا اليوم يبرز تعليق الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، بشكل طريف على صورة ظهر فيها طيار آخر متدليًا من الطائرة بحبال.

فيما رد الطيار "عبدالله الغامدي" على الخبر نافيًا التعرض للصورة بالسخرية لكنها كانت من باب الفكاهة قائلاً: " الصحيفة الموقرة صدى الإلكترونيه بعد التحية والاحترام.. الرد كان للزميل الغالي الكابتن علي الجاسر بطريقة فكاهيه وليست سخرية".

وأضاف: "المنظر اللي تشاهدون هو أحد التدريبات للطيارين في حالة اخلاء الطائرة من نافذة الكبينه، كل مافي الامر حبيت أرسم البسمة على محيا أخي أبو ناصر والمتابعين الكرام".

وتحرص "صدى" على تحري المصداقية دائمًا لذا تقدم الصحيفة اعتذارها للكابتن "صالح الغامدي" عن اللبس الذي حدث في العنوان.