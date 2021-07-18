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«قوات أمن الحج» تضبط 20 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت قوات أمن الحج 20 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

وأكد في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وسيتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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