محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-18 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏ 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 01:46 AM إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏ إجمالي الإصابات بلغ 33,877,470 و‏الوفيات 606,526 شخصًا‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,719 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و329 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,877,470، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,526.‏ ، الولايات المتحدة تسجّل 39,719 إصابة جديدة و329 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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