شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. تفاصيل جديدة بواقعة نقل سيارة أجرة للحوم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" لعدد من الأشخاص الذين يقومون بنقل كمية من اللحوم في سيارة أجرة، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على المتهمين.

وتبين أنهم 5 أشخاص، بنجلادشيان، ومصري، وهندي، وباكستاني، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت الهيئة العامة للنقل، أصدرت في وقت سابق، بيانًا إعلاميًا خاص بمقطع الفيديو، وأوضحت ‌أنها‌ ‌ضبطت‌ ‌المركبة‌ ‌وأصدرت‌ ‌مخالفة‌ ‌على‌ ‌المنشأة‌ ‌لمخالفتها ‌لأحكام‌ ‌اللائحة‌ ‌المنظمة‌ ‌لنشاط‌ ‌الأجرة‌ ‌ووسيط‌ ‌الأجرة‌ ‌والتوجيه.‌ ‌